"Me da rabia conmigo": Magdalena Max-Neef y el duelo que aún enfrenta tras separarse de Juan Bennett

03 jul. 2026 - 10:08 hrs.

Hace 10 meses, la actriz Magdalena Max-Neef y Juan Bennett decidieron poner fin a su matrimonio, luego de estar juntos durante 27 años.

La pareja se conoció a través de Daniel Alcaíno, ya que Bennett le practicaba reiki a él mientras este enfrentaba un cáncer, lo que derivó en una cercanía que se consolidó rápidamente: a los tres meses ya vivían juntos y a los seis ella esperaba a Elisa, su segunda hija (la primera, Matías, fruto de su relación con Edgardo Bosquet). Años más tarde llegó Sofía, la menor de las tres.

"Tenía la certeza de que íbamos a llegar a viejos juntos"

En conversación con El Mercurio, Max-Neef abrió su corazón sobre el proceso de separación. "Es súper triste. Es súper triste porque tenía la certeza de que íbamos a llegar a viejos juntos. Bueno, igual estamos bien viejos, pero más viejos todavía. Nos íbamos a ir al sur, había un montón de proyectos", expresó la actriz.

Sobre lo que más extraña de la relación, fue enfática: "Hay cosas que uno echa mucho de menos, pero yo extraño conversar con él. Es un regio exmarido… Pero ha sido súper difícil".

El duelo que aún no termina

Consultada sobre si continúa procesando la ruptura, la actriz fue honesta: "sí, me parece que dura como dos años esta cosa, qué atroz… Me da rabia conmigo. Porque digo, ¿hasta cuándo me va a dar pena?"

Pese a esto, aclaró que no se trata de un duelo paralizante: "No ando llorando por los rincones, ni mucho menos. Pero hay un proyecto que se funó... Es una persona a la que siempre voy a querer mucho... Yo soy un desastre, soy bien desestructurada y él es todo lo contrario: me ordenaba un poco la cabeza", sostuvo.

El proyecto que la ayudó a salir adelante

En medio de este proceso, la preparación de su próxima obra, Boite Bijoux, se transformó en un soporte fundamental para la actriz. "Esta obra me salvó totalmente", aseveró Max-Neef. La puesta en escena combina cabaret, humor, picaresca, teatro y música en vivo, y rinde homenaje a Tomás y Eliana Vidiella, protagonistas de Cabaret Bijoux, uno de los mayores fenómenos teatrales chilenos de los años 70.

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