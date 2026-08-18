"Disfrutando cada minuto": Claudio Valdivia dedica romántico mensaje a Disley Ramos durante sus vacaciones en el Caribe

18 ag. 2026 - 10:15 hrs.

Claudio Valdivia y Disley Ramos cambiaron la rutina de Santiago por palmeras, playa y una escapada al Caribe. La pareja se encuentra disfrutando de unas estupendas vacaciones en Punta Cana, República Dominicana.

Y parece que el viaje ha tenido un sabor especial para el exchico reality, quien decidió utilizar sus redes sociales para ponerse romántico y dedicarle un lindo mensaje a su novia, junto a una postal nocturna de ambos.

"Disfrutando cada minuto"

"Hace años que no tenía unas vacaciones y menos en pareja, ¡disfrutando cada minuto!", escribió Valdivia en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que se ve a ambos abrazados y posando a la cámara.

Pero Claudio no se quedó ahí. También dejó claro que espera que esta aventura sea apenas el comienzo: "Ojalá que este sea el primer viaje de muchos, te amo", agregó, desatando una ola de mensajes positivos de sus seguidores.

Disley, por supuesto, no tardó en aparecer en la publicación. "¡Qué lindos sus comentarios, muchas gracias! Lindo bb", respondió la influencer.

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Una nueva etapa sentimental

La relación entre ambos fue confirmada públicamente en junio por la propia Disley. En una entrevista, contó que Claudio era su pareja y que estaba viviendo esta nueva etapa sentimental de una manera diferente.

En aquella oportunidad, Ramos tuvo elogiosas palabras para su novio, destacando las cualidades que la han conquistado y que la tienen viviendo un buen momento personal.

"Creo que Claudio tiene todas las características y hoy en día él sí me hace brillar y sí me hace sacar mi esencia real", señaló.

Cabe recordar que la influencer mantuvo, previamente, una relación con el exfutbolista Luis Jiménez, a quien conoció mientras ambos participaban en un reality show.

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