"Él sí me hace brillar": Disley Ramos sorprende con nuevo romance y da por cerrado su capítulo con Luis Jiménez

25 jun. 2026 - 16:39 hrs.

Disley Ramos sorprendió al confirmar públicamente que inició una nueva relación amorosa y que dejó atrás definitivamente su historia con Luis Jiménez, con quien protagonizó uno de los romances más comentados de los últimos meses.

Durante una conversación con la periodista Carolina Saavedra, Ramos abrió su corazón sobre su nueva relación amorosa y explicó el porqué ha avanzado de manera diferente a la que tuvo con el exseleccionado nacional.

Confirmó que está en una relación

La influencer reveló que actualmente mantiene una relación con Claudio Valdivia, hermano del exfutbolista Jorge Valdivia, asegurando que se encuentra viviendo una etapa muy distinta en el plano sentimental.

"Para mí él en este minuto es mi pareja", afirmó la influencer, dejando en claro que la relación con el exchico reality ya es una realidad y que atraviesa uno de sus mejores momentos sentimentales.

Reconoció errores en su relación con Luis Jiménez

La influencer recordó que su vínculo con Luis Jiménez se desarrolló en un contexto especial, marcado por el encierro y la convivencia constante, lo que aceleró el proceso entre ambos.

"No le falta nada. De hecho, quiero decir que efectivamente con Luis avanzamos rápido porque estábamos en un contexto distinto, que es el encierro, donde las emociones se viven a mil (...) lo que rápido empieza, rápido termina, por eso me he tomado tiempo con Claudio, para conocerlo bien", afirmó.

Con estas declaraciones, Ramos dio a entender que aprendió de esa experiencia y que ahora busca construir una relación de manera más pausada.

"Él sí me hace brillar"

En la misma conversación, Disley tuvo elogiosas palabras para Claudio Valdivia, destacando las cualidades que la han conquistado y que la tienen viviendo un buen momento personal.

"Creo que Claudio tiene todas las características y hoy en día él sí me hace brillar y sí me hace sacar mi esencia real", señaló.

Sus palabras rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca su vida amorosa desde su paso por distintos programas de televisión.

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