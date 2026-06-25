Sammis Reyes regalará $20 millones: Así puedes participar para obtener el premio

25 jun. 2026 - 10:26 hrs.

Una inédita competencia deportiva recorrerá todo el país en busca de los hombres y mujeres más atléticos de Chile. El exjugador de la NFL y destacado deportista nacional, Sammis Reyes, anunció que premiará con un total de $20 millones a los ganadores de un desafío que se desarrollará en las 16 regiones del país.

A través de sus redes sociales, Reyes reveló el lanzamiento del "#DesafíoSammisReyes", iniciativa que seleccionará a un hombre y una mujer por cada región para competir en una gran final que se realizará en Santiago a fines de este año, con todos los gastos cubiertos para los clasificados.

Según explicó el deportista, la competencia será completamente gratuita y estará abierta para personas desde los 16 años que quieran demostrar sus capacidades físicas, sin importar la disciplina deportiva que practiquen.

¿En qué consiste el Desafío Sammis Reyes?

De acuerdo con lo informado por el propio Sammis Reyes, el evento contempla seis pruebas físicas distribuidas en cuatro estaciones, diseñadas para medir distintas habilidades de los participantes.

Los desafíos evaluarán fuerza, velocidad, potencia y agilidad, con el objetivo de encontrar a los competidores más completos del país. "Voy a recorrer Chile de norte a sur buscando a un hombre y una mujer en cada una de las 16 regiones", señaló en su publicación.

El exdeportista profesional destacó además que cualquier persona puede participar, ya sea que practique fútbol, básquetbol, crossfit u otra disciplina.

Los ganadores recibirán $20 millones

Uno de los aspectos que más llamó la atención del anuncio es el millonario premio que entregará la competencia. Reyes confirmó que los vencedores de la gran final recibirán un total de $20 millones, convirtiendo al certamen en uno de los desafíos deportivos amateurs con mayores recompensas económicas del país.

Además, recalcó que la inscripción será "100% gratis" y que existirán cupos limitados en cada región.

¿Cómo postular?

Sammis Reyes adelantó que durante este jueves entregará todos los detalles sobre el proceso de inscripción para cada una de las regiones del país.

Mientras tanto, invitó a quienes estén interesados a manifestar su interés a través de redes sociales y a compartir la iniciativa con otros deportistas que crean tener las condiciones para quedarse con el título de los más atléticos de Chile.

"Esto nunca se había hecho en Chile", aseguró el deportista, quien espera reunir talento de todo el país en esta inédita competencia nacional.

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