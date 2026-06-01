"Saber si estás interesado": Sammis Reyes revela acercamiento de la WWE para ficharlo

01 jun. 2026 - 19:15 hrs.

El exjugador chileno de la NFL, Sammis Reyes, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue contactado por la WWE, la empresa de lucha libre más importante del mundo, abriendo la posibilidad de una inesperada nueva etapa en su carrera.

A través de sus redes sociales, Reyes compartió una captura de pantalla de un mensaje que recibió por Instagram desde el área de reclutamiento de talentos de la compañía estadounidense.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular con la posibilidad de ver al chileno sobre un ring de lucha libre profesional.

La respuesta de Sammis Reyes

El deportista mostró el mensaje a través de una publicación de Instagram, donde la reclutadora mostró interés por el chileno: "Espero que estés muy bien. Soy Anna Morris de la División de Identificación de Talentos y Reclutamiento de la WWE. Me comunico contigo para saber si estás interesado en una oportunidad con la WWE", decía el texto.

Lejos de ocultar su entusiasmo, Sammis Reyes respondió públicamente al contacto de la empresa con un mensaje que dejó entrever su interés en asumir el desafío.

"Oye WWE, ¿nos vemos?", escribió en otra publicación, acompañando el mensaje con emojis y generando aún más expectativa sobre un eventual acuerdo.

De concretarse su llegada a la compañía, Reyes se sumaría a la lista de chilenos que actualmente forman parte de la WWE, entre ellos la destacada luchadora Stephanie Vaquer y Catalina García.

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No sería el primer acercamiento

Sin embargo, esta no es la primera vez que el nombre de Sammis Reyes aparece vinculado a la WWE.

En 2023, el propio exdeportista había revelado que la compañía mostró interés en incorporarlo a sus filas. En una entrevista concedida a CNN Chile, incluso confirmó que tenía una oferta sobre la mesa y que viajaría a Orlando, Estados Unidos, para sostener reuniones con ejecutivos de la organización.

Aunque aquellas conversaciones no prosperaron en ese momento, el reciente contacto demuestra que el interés de la WWE por el chileno sigue vigente.

Una carrera marcada por los desafíos

Un eventual salto a la lucha libre profesional tampoco sería la primera gran reinvención deportiva de Reyes.

Antes de convertirse en el primer chileno en disputar una temporada regular en la NFL, el deportista desarrolló una carrera ligada al básquetbol. Posteriormente dio el salto al fútbol americano, donde integró los planteles de Washington Commanders, Chicago Bears, Jacksonville Jaguars y Minnesota Vikings.

Tras anunciar su retiro del fútbol americano en 2024, Reyes ha mantenido una activa presencia en medios de comunicación y redes sociales, por lo que una eventual llegada a la WWE podría significar un nuevo capítulo en una carrera marcada por constantes desafíos y cambios de disciplina.

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