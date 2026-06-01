¿Conoces a algún Juan o Juana?: Así podrías ganar un millón de pesos

01 jun. 2026 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

Entre la madrugada del lunes 23 y el martes 24 de junio se celebra la tradicional Noche de San Juan, una fecha asociada a distintas creencias y costumbres populares.

Este año, la cadena Juan Maestro inició las celebraciones del denominado Mes de San Juan con distintas actividades para sus clientes en todos sus locales a lo largo del país.

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Como parte de esta conmemoración, anunció un concurso en redes sociales que entregará un premio de $1 millón.

¿Cómo participar?

Según informó la empresa, las personas deberán seguir la cuenta oficial de Juan Maestro en Instagram.

Además, deberán etiquetar a alguien que se llame Juan o Juana y estarán participando por el millonario premio.

Actividades por el Mes de San Juan

Durante junio también ofrecerá con promociones en los locales Juan Maestro a lo largo del país.

Entre ellas, la cadena presentó una nueva hamburguesa de edición limitada llamada Smashter Burger San Juan, que estará a la venta por tiempo acotado en los restaurantes de la marca y a través de sus canales digitales.

La preparación combina tocino, cebolla grillada, queso cheddar, tomate, lechuga, mayonesa y kétchup, y estará disponible en formato combo desde $6.990.

La marca integra G&N Brands, grupo chileno que además opera las cadenas Doggis, Mamut, Tommy Beans, Lovdo Pizza, Barrio Chick'en y Bloke Burger.

Desde Juan Maestro adelantaron que habrá nuevas sorpresas relacionadas con la celebración del Mes de San Juan, fecha que serán anunciadas próximamente.

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