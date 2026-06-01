Kast anuncia plan de vivienda con postulaciones hasta las 4.000 UF: "Tener casa propia es el sueño más legítimo"

01 jun. 2026 - 13:55 hrs.

Durante su Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast abordó la crisis habitacional que atraviesa el país, calificándola como una realidad de "sueños postergados". Con un diagnóstico alarmante, Kast detalló que el déficit actual deja a casi 500 mil familias sin un hogar y a más de 120 mil viviendo en campamentos.

Además, denunció que el tiempo promedio de espera para una vivienda social del Minvu alcanza los 11 años, afectando gravemente a los jóvenes: el 44% de los afectados tiene entre 18 y 40 años.

El anuncio del Presidente Kast

"Tener casa propia no es un lujo, es el sueño más legítimo y más antiguo de una familia", enfatizó la máxima autoridad, y prometió reducir la burocracia estatal, responsable de casi dos tercios de los tiempos de espera actuales.

Para revertir esta situación, el Ejecutivo presentó una batería de propuestas de alto impacto económico y social:

Inclusión de la clase media

Se abrirán los programas habitacionales para este sector, elevando el tope de las postulaciones hasta las 4.000 UF mediante un fondo de garantía estatal.

Operación Sitio 2.0

Una reforma al suelo urbano que contempla el traspaso de más de 10 millones de metros cuadrados de terrenos inutilizados de Bienes Nacionales hacia el banco de suelo público para acelerar nuevos proyectos.

Programa Eriazo Cero

Una iniciativa comunitaria para que los municipios transformen terrenos abandonados en plazas, canchas y sedes sociales.

Finalmente, el jefe de Estado cerró su intervención reafirmando su compromiso con las más de 40 mil personas damnificadas por los devastadores incendios forestales en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, y aseguró que no serán olvidadas en la reconstrucción.

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