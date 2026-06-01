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"Que Dios lo bendiga a usted también": Así respondió Kast cuando le gritaron mentiroso en plena Cuenta Pública

¿Qué pasó?

Este lunes se llevó a cabo la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast en el Salón de Honor del Congreso Nacional, ubicado en la ciudad de Valparaíso.

Sin embargo, ocurrió un hecho que quedó registrado al finalizar la ceremonia cuando un asistente le gritó "mentiroso" al Mandatario y provocó una respuesta de Kast.

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El momento que se vivió casi al final de la Cuenta Pública

"Que Dios bendiga a la patria", dijo el Presidente cuando en solo cosa de segundos recibió la respuesta "¡Mentiroso!" por parte de uno de los asistentes.

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Al finalizar, Kast soltó una frase que culminó en aplausos: "Que Dios lo bendiga a usted también".

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