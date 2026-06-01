Siguen abiertas postulaciones al Subsidio Eléctrico: Este es el monto que puedes recibir

01 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Las postulaciones al Subsidio Eléctrico continúan en marcha, a fin de disminuir el impacto económico del pago de las boletas de servicios en las familias con cierto grado de vulnerabilidad.

Por medio de este beneficio gubernamental, derivado del Ministerio de Energía, el Gobierno ofrece descuentos en este servicio para quienes cumplan con los requisitos estipulados.

Según información oficial, actualmente se encuentra en marcha la quinta convocatoria, cuyas postulaciones se extenderán hasta el próximo 5 de junio, y cuyos resultados se conocerán en el mes de agosto.

Este es el monto que puedes recibir por el Subsidio Eléctrico

El monto que se recibe por concepto del Subsidio Eléctrico dependerá de la cantidad de integrantes que tenga la familia destinataria. Si el hogar es de una sola persona, esta recibirá un monto de $17.346, si son de 2-3 personas quienes integran el núcleo tendrán un descuento por $22.548 y si son 4 personas o más, el beneficio ascenderá a $31224.

Cabe destacar que estos montos no se reciben directamente por parte de beneficiario, sino que se otorgan en forma de descuento en sus boletas eléctricas.

La quinta convocatoria abarca el segundo semestre 2026 y la entrega se realizará en 6 cuotas. Estos descuentos se verán reflejados en la cuenta de electricidad desde el mes de septiembre de 2026, de acuerdo a los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

Así funcionan los descuentos del Subsidio Eléctrico

En caso de que exista más de un hogar conviviendo en la misma propiedad y asociados a un mismo número de cliente, el monto se materializa en un descuento que se determinará en función de la suma de la cantidad de integrantes del total de hogares beneficiados. Se contempla un descuento único por número de cliente.

Por otra parte, si hay hogares solicitantes que indiquen ser parte de una agrupación de viviendas y resultan ser beneficiados, la información deberá ser verificada y el Subsidio Eléctrico será entregado de forma desagrupada. Para este caso, se contempla un descuento por hogar en el número de cliente que corresponde.

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