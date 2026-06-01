Encuentran fallecida a mujer que estuvo desaparecida un año tras ir a dejar almuerzo a su hija

01 jun. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

La intensa búsqueda que durante meses movilizó a familiares y autoridades para dar con el paradero de una mujer de 53 años que había desaparecido, concluyó.

Se trata de Melissa Casias, quien fue reportada como desaparecida el 26 de junio de 2025 en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.

Casi un año después, sus restos fueron encontrados en una zona boscosa, confirmando el desenlace de un caso que permanecía sin respuestas.

Desaparición de Casias

El día de su desaparición, la mujer debía acudir a su trabajo como asistente administrativa en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Sin embargo, al darse cuenta de que había olvidado su credencial de acceso, decidió trabajar desde su casa.

Antes de regresar, llevó comida a su hija, quien trabajaba en un local comercial de la ciudad de Taos. Esa fue una de las últimas actividades que se conocen de ella.

Cuando su hija regresó del trabajo encontró que su mamá había dejado su celular, cartera, llaves y billetera. Más tarde, la familia supo que una persona la había visto caminando sola, información que fue corroborada por cámaras de seguridad de viviendas cercanas.

Según informó la Policía Estatal de Nuevo México, un excursionista encontró restos humanos el pasado 28 de mayo en el sector de McGaffey Ridge, dentro del Bosque Nacional Carson. En el lugar también fue hallada un arma de fuego.

La identificación fue realizada posteriormente por la Oficina del Investigador Médico (OMI), que confirmó que los restos correspondían a Casias.

La investigación continúa

Tras conocerse la identificación de los restos, la familia confirmó públicamente la noticia mediante una publicación en redes sociales:

"Esto es mucho para procesar, nuestros corazones están destrozados y tenemos toda la intención de seguir buscando respuestas y justicia."

Durante meses, cientos de voluntarios, familiares y autoridades participaron en operativos para intentar localizarla. Además, se impulsaron campañas de difusión y una colecta en Go Fund Me para reunir fondos destinados a obtener información sobre su paradero, que ha recaudado US $8000.

Por ahora, las autoridades señalaron que la causa y la forma de muerte continúan siendo investigadas por la Oficina del Investigador Médico, por lo que aún no se han entregado conclusiones oficiales sobre las circunstancias del fallecimiento.