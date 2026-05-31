Donald Trump afirma que Irán aceptó renunciar a tener armas nucleares

31 may. 2026 - 06:25 hrs.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó haber obtenido garantías de Irán de que no desarrollará armas nucleares, después de que medios informaran de que había endurecido su propuesta de paz con la república islámica.

Cualquier cambio en la propuesta podría aplazar aún más un acuerdo para poner fin a la guerra de Oriente Medio y reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, tras semanas de negociaciones celebradas en medio de una retórica incendiaria y ocasionales ataques.

¿Qué dijo Donald Trump?

Los medios New York Times y Axios informaron el sábado que Trump había enviado a Irán un nuevo marco de discusiones con condiciones más rígidas, aunque inicialmente no quedó claro su contenido.

Trump ha afirmado que sus prioridades para cualquier acuerdo incluyen que Irán se comprometa a no desarrollar armas nucleares y la reapertura del bloqueado estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

El conflicto estalló cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero.

"La garantía que necesito tener es que no habrá un arma nuclear. Ellos aceptaron eso y es muy interesante", declaró a su nuera Lara Trump en una entrevista transmitida por Fox News la noche del sábado.

Pero Teherán ha puesto previamente en duda las aseveraciones de Trump, y las partes parecían distantes en sus prioridades. Irán ha insistido en que requiere de la liberación de 12.000 millones de dólares en recursos congelados antes de avanzar en conversaciones de fondo sobre temas como su programa nuclear.

También aseguró que no tienen sustento los comentarios de Trump de que su uranio enriquecido (un precursor de las armas nucleares) fue destruido, según la prensa iraní.

Todo sobre Conflicto Israel-Irán