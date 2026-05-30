Cientos de peruanos marchan en Lima en rechazo a candidata derechista Keiko Fujimori

30 may. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Cientos de peruanos se manifestaron el sábado en Lima en rechazo a la candidata presidencial derechista Keiko Fujimori en una marcha convocada por grupos de derechos humanos y colectivos sociales, cuando faltan 8 días para el balotaje en que enfrentará al izquierdista Roberto Sánchez.

Bajo el lema "Keiko no va, Fujimori nunca más", en Lima la marcha se realizó pacíficamente con cientos de asistentes con pancartas y consignas contra la candidata y su fallecido padre, el expresidente Alberto Fujimori, constató la AFP.

La marcha partió desde la plaza San Martín, epicentro de las protestas del país, y recorrió el centro histórico de la ciudad, pasando cerca del frontis del Congreso.

Participaron en primera fila familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el gobierno de Alberto Fujimori, en el marco de la guerra contra el terrorismo maoísta de Sendero Luminoso, entre 1990 y 2000.

También acudieron familiares de las víctimas de las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y jóvenes indignados que consideran el fujimorismo parte de una clase política corrupta.

"Keiko representa la injusticia y el temor. Keiko Fujimori no debe llegar a la presidencia porque, para nosotros, es un peligro. Si gana, será como un fraude electoral", dijo a la AFP Irma Cayó de 30 años, esposa de una las víctimas en las protestas en Puno.

La protesta es la primera que impulsan colectivos antifujimoristas en la actual campaña

La campaña para el balotaje se prevé tan polarizada como la de 2021. Entonces Fujimori se midió con el izquierdista Pedro Castillo, quien llegó a la presidencia, pero intentó disolver el Congreso y fue destituido en diciembre de 2022.

La candidata del partido Fuerza Popular ganó la primera ronda con 17,1% de los votos, mientras que Sánchez, y del Juntos por el Perú, llegó a la segunda con 12%.

Es la cuarta vez que Fujimori, de 51 años, compite por la presidencia. Para Sánchez, de 57 años, se trata de su primera postulación. El candidato se desempeñó como ministro de Comercio de Castillo, actualmente encarcelado.

La primera vuelta del 12 de abril estuvo marcada por una fuerte fragmentación, con un récord de 35 candidatos presidenciales.