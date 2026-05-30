Vacaciones de invierno: Esta es la fecha en que salen de descanso los escolares en Santiago

30 may. 2026 - 15:00 hrs.

Cada vez estamos más cerca del fin del primer semestre del 2026, periodo que marca el término de la primera parte del año, especialmente para las comunidades de educación básica, media y superior.

Por lo anterior, estamos ad portas de las vacaciones de invierno, periodo de receso para escolares y, en ocasiones, estudiantes universitarios, y que no solamente sirve para el descanso de los alumnos, sino que también para que los menores de edad no se expongan a enfermedades que pueda generar el clima invernal.

El Ministerio de Educación (Mineduc) ha establecido que todos los recintos de educación básica y media del país regidos por la entidad estatal tienen que aplicar estas vacaciones invernales, pero sí hay que tener en cuenta que no en todas las regiones ocurren en la misma fecha.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno?

Desde las regiones de Atacama hasta Los Ríos, comenzarán las vacaciones de invierno el lunes 22 de junio y terminarán el viernes 3 de julio.

Por otro lado, las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá saldrán de vacaciones el lunes 13 de julio y se extenderán hasta el viernes 24 del mismo mes.

Mientras que las regiones de Antofagasta y la de Los Lagos comenzarán las vacaciones de invierno el lunes 6 de julio hasta el viernes 17. Finalmente, las regiones de Aysén y Magallanes tendrán tres semanas de descanso a diferencia del resto del país, iniciando el lunes 29 de junio y terminando el viernes 17 de julio.

Esta es la fecha de inicio de vacaciones de invierno para escolares en Santiago

Teniendo en cuenta esta información, los colegios de Santiago salen de vacaciones de invierno el próximo lunes 22 de junio y terminarán el viernes 3 de julio.

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