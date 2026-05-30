Bono Logro Escolar: ¿Cuál es la edad máxima para recibirlo?

30 may. 2026 - 12:00 hrs.

A través del Bono Logro Escolar, miles de estudiantes pueden acceder a un beneficio monetario otorgado por el Ministerio de Educación (Mineduc), especialmente aquellos que cuentan con las calificaciones más altas de su promoción.

Para poder acceder al Bono Logro Escolar, no es necesario postular, ya que se otorga automáticamente a aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos. Una de estas principales condiciones es que deben pertenecer a familias que se encuentren en el 30% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

Si bien este es un beneficio que pueden recibir aquellos que estén cursando entre 5.° básico y 4.° medio, existe una edad límite que está fuera de lo común para lo que se considera normal entre estos cursos.

¿Cuál es la edad máxima para recibir el Bono Logro Escolar?

Vale decir, podrán recibirlo quienes cursen entre quinto básico y cuarto medio y que tengan máximo 24 años de edad.

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Mientras que los alumnos que estén dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

¿Cuándo comienza el pago del Bono Logro Escolar?

Si bien, no se ha fijado la fecha exacta para el pago del Bono Logro Escolar, en años anteriores se paga en septiembre, por lo que está previsto que el pago de este 2026 se haga en dicho mes.

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