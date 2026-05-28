PGU: Estos son los nuevos beneficiarios que se sumarán

28 may. 2026 - 07:00 hrs.

La Reforma de Pensiones trajo grandes noticias para los adultos mayores. La Pensión Garantizada Universal (PGU) no solo incrementó sus montos mensuales, sino que también amplió su cobertura hacia nuevos grupos de jubilados.

Esta importante modificación legal permite integrar a miles de personas que antes no recibían el beneficio. La incorporación de estos nuevos titulares se realizará de forma gradual, priorizando a quienes tengan mayor edad.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU?

De acuerdo a ChileAtiende, el ajuste integra oficialmente a los pensionados de gracia o por leyes Rettig, Valech y exonerados políticos bajo el siguiente esquema:

Desde junio de 2026: personas de 75 años o más.

personas de 75 años o más. Desde junio de 2027: personas de 65 años o más.

Otro grupo de nuevos beneficiarios son los pensionados de montepío por Capredena y Dipreca, a partir de septiembre de 2027 y solo si no reciben otra pensión de otra entidad previsional.

¿Qué se necesita para obtener la PGU?

Para que los nuevos grupos detallados anteriormente puedan adjudicarse los fondos, deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 65 años, o tener la edad mínima requerida según la etapa de implementación correspondiente (82, 75 o 65 años).

No pertenecer al 10% más rico de la población, lo cual se mide a través del Puntaje de Focalización Previsional. Este cruza los datos del Registro Social de Hogares y los ingresos de tu grupo familiar.

Acreditar que ha vivido en Chile por al menos 20 años (contados desde que cumplió 20 años de edad) y, al mismo tiempo, haber residido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Contar con una pensión base autofinanciada que sea igual o menor a $1.252.602.

¿Cómo se solicita la PGU?

Si cumple con las condiciones, puede realizar la solicitud a través de distintos canales habilitados:

En línea: a través del sitio de ChileAtiende (pulsa aquí) con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única.

a través del sitio de ChileAtiende con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única. Por teléfono: llamando directamente al call center de ChileAtiende (101)

llamando directamente al call center de ChileAtiende (101) Presencial: Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente.

Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente. Videoatención: en la plataforma online de ChileAtiende.

¿Cuál es el monto de la PGU?

Actualmente, el esquema de pagos se estructura de la siguiente manera conforme a la pensión base del pensionado:

Pensión base de $789.139 o menos: recibe el monto de $231.732.

recibe el monto de $231.732. Pensión de $789.139 a $1.252.602: recibe un monto variable (proporcional).

recibe un monto variable (proporcional). Pensión de $1.252.602 o más: no tiene derecho a la PGU.

Con la Reforma de Pensiones, los beneficiarios de 82 años o más podrán optar a un monto máximo de $250.275. Este ajuste aplicará para mayores de 75 años desde septiembre de 2026, y para mayores de 65 años desde septiembre de 2027.

En el caso de los montepiados de Capredena y Dipreca (que ingresan en 2027), el Estado les otorgará un monto complementario. Es decir, se les pagará la diferencia que les falte en su pensión actual para alcanzar el valor máximo que tenga la PGU en esa fecha.

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