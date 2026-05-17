Alza de la PGU: ¿Cuándo llegará a más de $250.000 a todos los usuarios?

17 may. 2026 - 08:00 hrs.

Gracias a los cambios implementados en la reforma a las pensiones desde enero de este 2026, la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha presentado importantes aumentos en cuanto al monto que entrega, los que se comenzaron a pagar desde el pasado mes de febrero.

Uno de los cambios más importantes de la reforma hacia la PGU es el aumento a $250.000 del monto, el que será entregado a todos sus beneficiarios de manera gradual.

¿Cuándo llegará a más de $250.000 a todos los usuarios?

Ya que se trata de un aumento gradual hasta los $250.000, teniendo en cuenta que actualmente se entregan $231.732, a la fecha solamente han recibido el primer monto las personas que tengan 82 años o más, esto desde septiembre del 2025.

Para este año, lo anterior se mantiene, pero con la salvedad de que en septiembre se comenzará a pagar la totalidad a quienes tengan 75 años o más.

Por lo tanto, todos los beneficiarios de la PGU podrán recibir este aumento de $250.000 desde septiembre de 2026, fecha en que recibirán el aumento las personas pensionadas de 65 años o más.

En caso de que sigas con dudas sobre la fecha de pago del aumento de la PGU o quieras saber si recibirás el beneficio, puedes ingresar al siguiente enlace, escribiendo tu RUT y fecha de nacimiento.

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