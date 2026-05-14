Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden solicitar todo el dinero en un pago?

14 may. 2026 - 11:00 hrs.

Aunque el Seguro de Cesantía es un ahorro clave para los trabajadores, muchos no lo utilizan durante su vida laboral y terminan acumulando montos importantes. Estos no se pierden, ya que pertenecen exclusivamente a cada afiliado.

Por ello, existe un mecanismo legal que permite recuperar la totalidad de ese dinero acumulado en un solo giro directo a la cuenta bancaria, o traspasarlo de forma íntegra a la AFP para mejorar los ingresos mensuales a futuro.

¿Quién puede retirar todos sus fondos del Seguro de Cesantía?

De acuerdo a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), podrán acceder a la totalidad de estos ahorros solo quienes se encuentren pensionados. Esto incluye a los siguientes grupos:

Pensionados por vejez (ya sea por cumplir la edad legal o por modalidad anticipada).

Pensionados por invalidez total o invalidez parcial definitiva (siempre que cuenten con su saldo retenido ya liberado).

Quienes reciben pensiones del IPS o de Cajas de Previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden (Capredena o Dipreca).

Beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, de viudez, de gracia o por leyes reparatorias (exonerados políticos, Valech, Rettig).

¿Qué necesito para retirar todos los ahorros del Seguro de Cesantía?

Los documentos que exige el sistema pueden variar conforme a la institución que pague la pensión mensual:

Pensionado por AFP: solo necesita presentar la cédula de identidad vigente. Podrá hacer la solicitud únicamente después de haber recibido el primer pago de la pensión.

solo necesita presentar la cédula de identidad vigente. Podrá hacer la solicitud únicamente después de haber recibido el primer pago de la pensión. Pensionado por IPS, FF.AA., Capredena u otras: además de la cédula de identidad, deberá presentar la última liquidación de pago y el certificado o resolución de pensión original emitido por la institución correspondiente.

¿Cómo solicitar el retiro total de fondos del Seguro de Cesantía?

El trámite es gratuito y se realiza en cualquier oficina de AFC; o bien de forma virtual siguiendo estos pasos:

Ingresar a la Sucursal Virtual de AFC (pulsa aquí) con el RUT y Clave Única o clave AFC.

con el RUT y Clave Única o clave AFC. Buscar y hacer clic en el botón "Cobrar saldo pensionado".

Una vez que el sistema muestre el saldo disponible, tendrá que realizar un reconocimiento facial por seguridad. Debes tener la cédula a mano y estar frente a la cámara del celular o computador.

Si se pensionó por una entidad distinta a una AFP, el mismo portal pedirá adjuntar las fotos o PDF de los certificados.

Seleccionar el método de pago (como transferencia a la Cuenta RUT).

Retirar estos fondos por pensión está libre de impuestos. Una vez que finalice el trámite, la AFC enviará un correo electrónico confirmando que todo está en orden e indicará la fecha exacta en la que el dinero será depositado en la cuenta bancaria.

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