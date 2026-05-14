Seguro de Cesantía: ¿Quiénes pueden solicitar todo el dinero en un pago?
- Por Meganoticias
Aunque el Seguro de Cesantía es un ahorro clave para los trabajadores, muchos no lo utilizan durante su vida laboral y terminan acumulando montos importantes. Estos no se pierden, ya que pertenecen exclusivamente a cada afiliado.
Por ello, existe un mecanismo legal que permite recuperar la totalidad de ese dinero acumulado en un solo giro directo a la cuenta bancaria, o traspasarlo de forma íntegra a la AFP para mejorar los ingresos mensuales a futuro.
¿Quién puede retirar todos sus fondos del Seguro de Cesantía?
De acuerdo a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), podrán acceder a la totalidad de estos ahorros solo quienes se encuentren pensionados. Esto incluye a los siguientes grupos:
- Pensionados por vejez (ya sea por cumplir la edad legal o por modalidad anticipada).
- Pensionados por invalidez total o invalidez parcial definitiva (siempre que cuenten con su saldo retenido ya liberado).
- Quienes reciben pensiones del IPS o de Cajas de Previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden (Capredena o Dipreca).
- Beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, de viudez, de gracia o por leyes reparatorias (exonerados políticos, Valech, Rettig).
¿Qué necesito para retirar todos los ahorros del Seguro de Cesantía?
Los documentos que exige el sistema pueden variar conforme a la institución que pague la pensión mensual:
- Pensionado por AFP: solo necesita presentar la cédula de identidad vigente. Podrá hacer la solicitud únicamente después de haber recibido el primer pago de la pensión.
- Pensionado por IPS, FF.AA., Capredena u otras: además de la cédula de identidad, deberá presentar la última liquidación de pago y el certificado o resolución de pensión original emitido por la institución correspondiente.
¿Cómo solicitar el retiro total de fondos del Seguro de Cesantía?
El trámite es gratuito y se realiza en cualquier oficina de AFC; o bien de forma virtual siguiendo estos pasos:
- Ingresar a la Sucursal Virtual de AFC (pulsa aquí) con el RUT y Clave Única o clave AFC.
- Buscar y hacer clic en el botón "Cobrar saldo pensionado".
- Una vez que el sistema muestre el saldo disponible, tendrá que realizar un reconocimiento facial por seguridad. Debes tener la cédula a mano y estar frente a la cámara del celular o computador.
- Si se pensionó por una entidad distinta a una AFP, el mismo portal pedirá adjuntar las fotos o PDF de los certificados.
- Seleccionar el método de pago (como transferencia a la Cuenta RUT).
Retirar estos fondos por pensión está libre de impuestos. Una vez que finalice el trámite, la AFC enviará un correo electrónico confirmando que todo está en orden e indicará la fecha exacta en la que el dinero será depositado en la cuenta bancaria.