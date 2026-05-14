"Un anciano cansado con mirada esquiva": así describen el aspecto de Putin durante su última aparición en público

14 may. 2026 - 11:05 hrs.

Las alarmas internacionales se encendieron tras conocerse el estado físico del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Durante el desfile del Día de la Victoria, en el que se celebra la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi, el mandatario mostró un aspecto que desató rumores sobre graves problemas médicos.

En medio de la tensión de la guerra con Ucrania, las autoridades organizaron una reducida ceremonia militar en la Plaza Roja de Moscú sin el habitual despliegue de tanques y misiles. Sin embargo, lo más destacado fue la evidente fragilidad corporal del gobernante de 73 años.

¿Cómo era el aspecto de Putin en su última aparición en público?

El mandatario lució un rostro bastante hinchado y envejecido frente a las cámaras, meses después de haber sufrido un incontrolable ataque de tos durante un discurso en vivo. “Parece que las sanciones llegaron incluso al bótox de Putin”, declaró el comentarista ucraniano Anton Gerashchenko tras observar las fotografías del líder, informó The Sun.

A pocos días del desfile, se confirmó que no habría el tradicional despliegue de arsenal por el enorme miedo a un ataque ucraniano repentino. Por ello, el grupo de monitoreo Crimean Wind vinculó esta afirmación con la apariencia de Putin, señalando que “muchos dictadores envejecieron visiblemente antes de la caída de su régimen”.

Foto: The Sun

Mientras tanto, los servicios secretos ucranianos reportaron que el gobernante usa numerosos dobles de cuerpo por temor a ser asesinado. El analista Alexey Kopytko fulminó la figura del mandatario, asegurando que “el centro de atención no fue el líder de una superpotencia, sino un anciano cansado con mirada esquiva”.

Asimismo, un informe de inteligencia europeo confirmó que la seguridad personal de Putin se ha incrementado drásticamente por miedo a filtraciones. Este documento secreto también reveló que Putin pasa semanas enteras dentro de un búnker subterráneo en la región de Krasnodar, al este de la península de Crimea.

Ante este evidente cambio, es común que haya dudas sobre su identidad durante sus encuentros con antiguos conocidos. Cuando se reunió en un hotel de Moscú con su exmaestra Vera Gurevich (92 años), esta lo miró de cerca y preguntó “¿Eres tú?” con absoluto asombro.

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