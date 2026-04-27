Es un infierno: Médico latino que ha recorrido casi 200 países habla del lugar al que nunca regresaría

27 abr. 2026 - 17:30 hrs.

El médico con espectro autista Nicolás Maza es un trotamundos que desde el Caribe salió a recorrer el planeta. Al globo terráqueo le ha dado 77 vueltas, según Tripadvisor, y estuvo en los 193 países reconocidos por la ONU. Sumando otros territorios, puede decir que ha estado en 197.

De todos los lugares que ha visitado, solo hay uno donde no volvería porque es “el infierno en la Tierra”. Maza es un reconocido médico nacido en el oriente de Venezuela que se ha vuelto toda una celebridad en TikTok, donde cuenta anécdotas sobre sus viajes, su vida como persona con autismo y su infancia. Hizo su primer viaje fuera de su país a los 19 años, a Estados Unidos, y recorrer el mundo le llevó 19 años más.

“Solo cinco hispanoamericanos han visitado los países reconocidos por Naciones Unidas y yo soy el primer venezolano en lograrlo”, afirma Maza en un video difundido por Caraota Digital.

Países más raros visitados por Nicolás Maza

El país más raro que ha visitado es Corea del Norte. “Es una dictadura, pero conmigo se portaron muy bien. No vi centros comerciales”, cuenta a El Amigazo en TikTok. Para los turistas hay áreas delimitadas para grabar.

Otro país que le llamó la atención es Turkmenistán, en Asia Central, donde todos los edificios y los automóviles son blancos porque es el color “que le trae buena suerte al presidente”. Está prohibido circular en un vehículo negro.

Somalia: el país al que no volvería

Maza ubica a Somalia como el lugar donde más se perciben los efectos de la pobreza y la crisis política. Lo describe como “el infierno en la Tierra”: un Estado fallido donde gobierno y oposición no han logrado unirse y donde, en su experiencia, la ausencia de instituciones genera situaciones de inseguridad e impunidad para el visitante. También destaca las graves violaciones de derechos humanos que afectan especialmente a las mujeres.

Por estas razones, no volvería a Somalia, asegura.

Comida exótica y pasión por viajar

La gastronomía distingue a los países y Maza habla de comidas exóticas: “Me gusta comer cocodrilo en Sudáfrica”. Entre los platillos más inusuales que le han ofrecido figuran carne de perro en Vietnam, ratón en Malaui y sopa de perro en Corea del Norte.

Tiene destinos favoritos como Sudáfrica y Bali. Recuerda a Eritrea, donde no hay internet, y señala que Tuvalu y Kiribati, en Oceanía, se están hundiendo por el aumento del nivel del mar. Maza quedó sin padre a los cinco meses y cree que la pasión por los viajes le viene de él: “Papá murió a los 30 años y tenía tres revistas de viaje a Venecia, Egipto y a Sevilla”.

“Más personas han ido al espacio que los que hemos visitado cada país del planeta”, señala el médico que hasta ahora figura como el único venezolano en recorrer el mundo de esta manera.

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