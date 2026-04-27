Alerta por invasión de jabalíes: Decretan medidas para contener poblaciones en este país

27 abr. 2026 - 11:00 hrs.

Cinco municipios de la provincia de Cantabria, en España, están en alerta por una invasión de jabalíes. Para contenerla, las autoridades declararon esta semana una emergencia cinegética que se extenderá hasta finales de 2026.

La Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria activó la emergencia para “frenar el crecimiento descontrolado de esta especie y reducir los riesgos asociados para la seguridad vial, la sanidad animal y las actividades agrarias”. La medida afecta a los municipios de Cabezón de Liébana, Ribamontán al Mar, Val de San Vicente, Pesaguero y Vega de Liébana.

“Estamos ante un problema creciente que afecta a la seguridad de las personas, a las explotaciones ganaderas y al equilibrio del medio natural”, expresó María Jesús Susinos, consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. La consejera señaló que la situación ha provocado un aumento significativo de daños en explotaciones agrarias, infraestructuras y zonas urbanas, así como un incremento de accidentes de tráfico.

¿Por qué aumentó la población de jabalíes?

El incremento se ve favorecido por la alta capacidad reproductiva de la especie, su adaptación al medio y el abandono progresivo del entorno rural, factores que en conjunto han disparado la presencia del animal en zonas donde antes era poco frecuente.

¿Qué medidas contempla la emergencia cinegética?

La emergencia estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye un conjunto de medidas extraordinarias. Entre las principales:

Prohibición de la tenencia de jabalíes vivos o sus híbridos en los municipios afectados, con obligación de sacrificar los ejemplares previamente autorizados.

Controles poblacionales y batidas excepcionales fuera de la temporada de caza cuando persistan problemas sanitarios o de seguridad vial.

Autorización de aguardos, esperas y captura mediante jaulas trampa en determinadas condiciones.

Incremento del 50% en el número de batidas permitidas y eliminación de los cupos de captura durante la actividad cinegética ordinaria.

y eliminación de los cupos de captura durante la actividad cinegética ordinaria. Simplificación de autorizaciones para entidades locales y cotos de caza.

Habilitación excepcional de dispositivos tecnológicos como visores nocturnos, detectores de presencia y cebaderos controlados.

En zonas donde no resulte viable la caza convencional, como entornos urbanos o próximos a núcleos habitados, las actuaciones directas quedarán a cargo de los agentes del Medio Natural.

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