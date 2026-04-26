Un trotamundos latino: Rompe récord en viajar a los 193 países de la ONU y al espacio exterior
- Por Meganoticias
Lo alcanzado por Jaime Alemán, abogado y diplomático panameño de 73 años, es digno de un Récord Guinness: es el primer ser humano en la historia que ha conseguido viajar a los 193 países de la ONU, el Polo Norte y el Polo Sur, además de ir al espacio de la mano de la compañía aeroespacial estadounidense Blue Origin, del magnate Jeff Bezos.
No conforme con conocer los 193 países de Naciones Unidas, hace 11 meses, el 31 de mayo de 2025, Alemán se sumó a la misión NS-32 de Blue Origin para viajar al espacio.
No fue fácil, tampoco imposible
El trotamundos afirmó que no ha sido fácil lograr este 'Grand Slam de los Viajes'. Lo ve como su legado para demostrar que desde un país tan pequeño como Panamá, con 4,6 millones de habitantes, también se puede hacer historia mundial.
La vuelta al mundo
Narra cómo alcanzó el Polo Norte a bordo de un rompehielos el 30 de julio de 2024. En enero de ese año fue al Polo Sur.
“Es una conexión con los dioses, con lo desconocido, con el misterio. Te sientes pequeñito", resaltó para N+ Univision sobre su viaje al espacio.
“Convertirme en la primera persona en conquistar la Tierra, los Polos y el espacio es la prueba de que no hay meta demasiado lejana si tienes la tenacidad para perseguirla”, opina.
La pasión por los viajes continúa en la familia. Alemán indicó que su hija ha visitado 146 países y su esposa más de 120.
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