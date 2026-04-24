Dron solar de última generación: Fuerzas armadas de Estados Unidos dispondrán del llamado dron que nunca aterriza

24 abr. 2026 - 10:30 hrs.

Donde los sistemas tradicionales pierden eficacia, un nuevo dron de la Fuerza Aérea estadounidense permanecerá operativo. Es el K1000ULE, un vehículo aéreo no tripulado eléctrico de alimentación solar capaz de volar durante días sin interrupciones.

Kraus Hamdani Aerospace (KHA), la compañía detrás del dron, informó que logró un contrato IDIQ de despliegue rápido por valor de 270 millones de dólares, adjudicado por la Fuerza Aérea Central de Estados Unidos (AFCENT). El K1000ULE forma parte del mercado de UAS Drone Dominance del Departamento de Guerra de Estados Unidos, lo que amplía el acceso para las fuerzas estadounidenses y sus aliadas.

¿Cómo es el dron solar K1000ULE?

El K1000ULE es un vehículo aéreo ligero que puede ser transportado por dos personas. Se alimenta de energía solar y ofrece capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de largo alcance mediante inteligencia artificial. Su récord es un vuelo continuo de 75 horas, lo que le ha valido el apodo de “el dron que nunca aterriza”, según reseña La Razón.

El sistema puede aterrizar verticalmente o realizar un aterrizaje de precisión totalmente autónomo sobre el fuselaje, con mínima pérdida de contacto en superficies preparadas o no, según indica el fabricante.

¿Qué permite hacer el dron K1000ULE?

El K1000ULE está diseñado para operar en entornos austeros, conflictivos y sin cobertura GPS. Proporciona conocimiento constante de la situación donde los sistemas tradicionales fallan, permitiendo a los operadores detectar amenazas con antelación, mantener las operaciones en zonas de conflicto y actuar antes de que los adversarios tomen la ventaja.

El contrato destaca que el sistema acumula “años de éxito operativo en aplicaciones de doble uso”, es decir, tanto militares como civiles.

Los detalles del contrato se conocen en un momento de alta tensión: según informes de prensa, Irán y Estados Unidos estarían próximos a reanudar conversaciones diplomáticas para frenar el conflicto iniciado a finales de febrero.

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