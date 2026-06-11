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Por hasta 15 horas: Programan cortes de agua en sectores de la RM para este jueves

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 11 de junio, debido a trabajos de mantención. 

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas. 

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves? 

Conchalí: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 12 de junio 

Aguas Andinas
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La Florida: Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del viernes 12 de junio 

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