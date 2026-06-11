Por hasta 15 horas: Programan cortes de agua en sectores de la RM para este jueves

11 jun. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de dos comunas de la Región Metropolitana durante este jueves 11 de junio, debido a trabajos de mantención.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este jueves?

Conchalí: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 12 de junio

Aguas Andinas

La Florida: Desde las 15:00 hasta las 03:00 horas del viernes 12 de junio

Aguas Andinas

Aguas Andinas

Aguas Andinas

Aguas Andinas

Aguas Andinas

Todo sobre corte de agua