Cortes de agua de hasta 10 horas: Revisa las comunas de Santiago afectadas por trabajos
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Aguas Andinas publicó un mapa con los trabajos programados para este jueves 4 de junio, lo que provocará que parte de sus clientes queden sin suministro de agua durante varias horas.
Según informó la empresa, son dos las comunas afectadas por estas labores: Las Condes y Vitacura.
En ambos casos, la interrupción del servicio se extenderá por un total de 10 horas, por lo que se aconseja estar atento a los canales digitales de la empresa.Ir a la siguiente nota
Las comunas que tendrán cortes de agua este jueves 04 de junio
Las Condes del 4 de junio, 15:00 a las 01:00 horas del 5 de junio
Vitacura 4 de junio, 15:00 a las 01:00 horas del 5 de junio
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