Cortes de agua de hasta 10 horas: Revisa las comunas de Santiago afectadas por trabajos

03 jun. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas publicó un mapa con los trabajos programados para este jueves 4 de junio, lo que provocará que parte de sus clientes queden sin suministro de agua durante varias horas.

Según informó la empresa, son dos las comunas afectadas por estas labores: Las Condes y Vitacura.

En ambos casos, la interrupción del servicio se extenderá por un total de 10 horas, por lo que se aconseja estar atento a los canales digitales de la empresa.

Las comunas que tendrán cortes de agua este jueves 04 de junio

Las Condes del 4 de junio, 15:00 a las 01:00 horas del 5 de junio

Vitacura 4 de junio, 15:00 a las 01:00 horas del 5 de junio

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