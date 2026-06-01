Cortes de agua de hasta 15 horas: Revisa las comunas de Santiago afectadas por trabajos

01 jun. 2026 - 23:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas publicó un mapa con los trabajos programados de este martes 2 de junio, lo que provocará que una parte de sus clientes queden sin suministro de agua por algunas horas.

Según informó el organismo, son dos las comunas afectadas, entre las que figuran La Florida y Conchalí.

En más de un caso, la interrupción del servicio podría extenderse por hasta 15 horas, por lo que se aconseja estar atento a los canales digitales de la empresa.

Las comunas que tendrán cortes de agua este martes 02 de junio

Conchalí 15:00 horas del martes a 06:00 horas del miércoles

La Florida 15:00 horas del martes a 03:00 horas del miércoles

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