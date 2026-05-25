Hasta 12 horas sin servicio: Cortes de agua afectarán a sectores de 3 comunas este martes 26 de mayo en la RM
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Aguas Andinas informó que tres comunas se verán afectadas este martes 26 de mayo por cortes de agua en la Región Metropolitana, los que podrían extenderse incluso por 12 horas.
El organismo destacó que dos de las comunas están ubicadas en el sector sur de Santiago, mientras que la restante se localiza en la zona norte de la capital.
¿Qué comunas tendrán cortes de agua este martes 26 de mayo?
A continuación, revisa el mapa de los sectores en que habrá interrupción del servicio:
Puente Alto (15:00 horas del 26 de mayo hasta las 03:00 horas del 27 de mayo)
La Florida (15:00 horas del 26 de mayo a las 01:00 horas del 27 de mayo)
Quilicura (15:00 a 23:00 horas)
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