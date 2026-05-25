Más de 5.400 hogares sin electricidad en Calama tras el sismo de este lunes: Red asistencial opera con medidas preventivas

25 may. 2026 - 22:42 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el sismo de magnitud 6,9 registrado durante la jornada de este lunes en la región, los antecedentes más recientes indican que los clientes sin suministro en Calama ascienden a más de 5.492, siendo la comuna más afectada.

Por su parte, el Servicio de Salud de Antofagasta informó que la red asistencial pública se encuentra operativa en términos generales, garantizando la continuidad de las atenciones de urgencia para toda la población.

No obstante, se registran algunas afectaciones puntuales y medidas preventivas enfocadas principalmente en la comuna de Calama.

Estado de infraestructura hospitalaria en Calama

Respecto a la infraestructura hospitalaria de dicha comuna, el Hospital Dr. Carlos Cisternas se encuentra completamente operativo y sin novedades visuales ni de suministro.

En contraste, el Centro de Salud Mental (COSAM) de Calama procedió a suspender sus atenciones de forma preventiva ante posibles daños estructurales, quedando su continuidad sujeta a la evaluación que el equipo de Recursos Físicos realizará durante la jornada de mañana.

Por su parte, el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de la comuna mantiene sus atenciones de manera regular a pesar de haber sufrido la caída parcial de cielo falso en sus dependencias.

En cuanto a la atención primaria y prehospitalaria, la Base SAMU de Calama sufrió una interrupción temporal del suministro eléctrico, el cual ya fue restablecido, y actualmente se evalúa el traslado preventivo de sus funciones hacia las dependencias del Hospital Dr. Carlos Cisternas.

Pese a esto, indican que el servicio de ambulancias continúa respondiendo con normalidad a los llamados correspondientes.

Asimismo, desde el SAPU Norponiente indican finalizará únicamente las prestaciones que se encuentran en curso en este momento, mientras que los Centros de Salud Familiar (CESFAM) Alemania y Montt determinaron la suspensión de sus extensiones horarias por lo que resta de la jornada.

Declaraciones de autoridades regionales

El Servicio de Salud Antofagasta señaló en un comunicado que reafirman su compromiso con la seguridad de sus funcionarios y usuarios, agregando que continuarán monitoreando la red para normalizar la totalidad de las prestaciones a la brevedad posible.

Finalmente, las autoridades sectoriales confirmaron que el servicio de energía eléctrica ya se encuentra normalizado en toda la red y que los equipos de salud están desplegados evaluando activamente la situación de los pacientes electrodependientes de la zona.