Estados Unidos se niega a que la Selección de Irán hospede en su país para el Mundial

26 may. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos se negó a que la Selección de Irán hospedara en su país durante el Mundial de 2026, que además se concretará en México y Canadá. Esto ocurre en medio del conflicto entre ambos países.

Ante la negativa estadounidense, México aceptó que Irán establezca su campamento base en el país y que pernocten en su territorio durante la cita internacional, informó el lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Irán jugará sus tres partidos de fase de grupos en EE.UU.

Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció el sábado que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta.

El Team Melli tenía previsto inicialmente establecer su campamento en Tucson, Estados Unidos.

"Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar", explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. "Entonces nos preguntaron, '¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema'".

El club Xolos de Tijuana, ciudad en el noroeste y fronteriza con la estadounidense San Diego, confirmó este lunes a través de un comunicado que acogerá el campamento base de la selección iraní, y destacó que se trata de una sede "de puertas abiertas, amigable y hospitalaria".

¿Cómo será el traslado?

El once iraní se desplazará desde allí hacia Los Ángeles para dos partidos y posteriormente a Seattle, todo en la costa del Pacífico.

La selección está encuadrada en el Grupo G y debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda.

Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas afinan con la FIFA los detalles para la estadía de Irán, cuya participación en la justa deportiva ha estado sumida en la incertidumbre desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero pasado contra la república islámica.

Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomática en 1980 tras la crisis de los rehenes, cuando un grupo afín a la Revolución islámica retuvo a unas 60 personas en la embajada estadounidense en Teherán.

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