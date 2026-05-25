25 may. 2026 - 23:30 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que ocho comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este martes 26 de mayo. Esto se debe principalmente a trabajos programados, los que podrían extenderse durante gran parte del día.

Según informó la entidad, habrá sectores de las comunas de La Florida, San Ramón, Maipú, Lo Prado, Cerro Navia, Recoleta, Vitacura y La Reina sin suministro eléctrico.

En algunos sectores, el corte de energía podría durar solo una hora, pero en otros llegar a las ocho horas, por lo que se recomienda estar atento a los canales digitales de Enel (pincha aquí).

Las comunas afectadas por cortes de luz

A continuación, revisa las comunas afectadas por cortes de luz en la Región Metropolitana:

La Florida (10:30 a 13:30 horas)

La Florida (10:00 a 17:00 horas)

San Ramón (10:00 a 17:00 horas)

La Florida (10:00 a 18:00 horas)

Maipú (11:30 a 17:30 horas)

Maipú (10:30 a 16:30 horas)

Lo Prado (10:00 a 16:00 horas)

Cerro Navia (14:00 a 20:00 horas)

Recoleta (09:30 a 10:30 horas)

Vitacura (10:00 a 16:00 horas)

La Reina (11:00 a 17:00 horas)

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