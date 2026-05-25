Sernac emite alerta por falla en más de 2.500 autos: Podrían tener problemas en la transmisión

25 may. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para cinco modelos de auto de la marca Volkswagen, a causa de un defecto que implica "un riesgo para la seguridad de los consumidores".

¿Qué modelos aparecen en la alerta?

Según detalló la propia empresa Porsche Chile SPA, los vehículos de la marca Volkswagen incluidos en la alerta son los siguientes:

Volkswagen Polo

Volkswagen Virtus

Volkswagen Nivus

Volkswagen T- Cross

Volkswagen Tera



En total, se trata de 2.533 autos que fueron comercializados durante los años 2024 a 2026.

¿Qué desperfecto tienen?

El Sernac detalló que la empresa detectó un "error de software en la unidad de control del cuadro de instrumentos".

Eso podría ocasionar "una pérdida de respuesta dinámica de la transmisión y, al cambiar de reversa a drive y viceversa, acople brusco de la marcha, aumentando el riesgo de accidentes".

No obstante, por ahora no se han reportado accidentes por esta causa.

¿Cómo saber si mi auto está afectado y qué puedo hacer?

Para revisar si tu vehículo figura afectado en la alerta, debes acceder al portal del Sernac (pincha aquí), ve a la sección de "Descripción del producto" y descarga el documento con los autos incluidos en el listado, según su número de chasis.

En caso de que tu auto aparezca, debes contactarte directamente con la empresa a través de su número 600 712 8000 o al correo porsche@upcom.cl.

La compañía ofrece una inspección técnica del vehículo para verificar el estado del sistema, procedimiento que demora alrededor de 5 horas y que es completamente gratuito.

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