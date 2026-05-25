Suspenden clases en Calama tras sismo 6.9 registrado en el norte del país

25 may. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

El fuerte sismo que se registró la tarde de este lunes en la zona norte del país llevó a las autoridades a adoptar medidas preventivas en la región de Antofagasta.

Uno de los focos estuvo puesto en la revisión de la infraestructura educacional de la comuna de Calama.

La Seremi de Educación de Antofagasta informó la suspensión de clases para este martes 26 de mayo de 2026 en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Calama, tras el movimiento telúrico de magnitud 6.9.

La medida anunciada por Educación

A través de un comunicado, el Ministerio de Educación señaló que la suspensión regirá para los establecimientos del SLEP Licancabur, además de recintos particulares subvencionados y privados de la comuna.

La autoridad también indicó que se invitó a sostenedores y equipos directivos a realizar inspecciones junto a prevencionistas de riesgo, con el objetivo de verificar eventuales daños y asegurar condiciones adecuadas antes del retorno de estudiantes y funcionarios.

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Desde la Seremi, indicaron que la decisión busca facilitar las evaluaciones en los distintos recintos educacionales luego del sismo registrado durante la jornada del lunes.

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