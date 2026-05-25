Defensa de Camila Polizzi busca frenar preparación de juicio oral en arista del Caso Convenios

25 may. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

La preparación del juicio oral por la arista Fundación En Ti del Caso Convenios podría enfrentar una nueva demora tras una acción presentada por la defensa de Camila Polizzi ante la Corte de Apelaciones de Concepción.

El recurso de amparo cuestiona la decisión del Juzgado de Garantía de unificar las acusaciones en un solo proceso judicial, aludiendo a que presuntamente habría actuado con arbitrariedad.

Tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado solicitaron al tribunal rechazar el recurso presentado por la defensa de Polizzi.

¿Qué busca la defensa de Polizzi?

Según expuso la defensa, el recurso de amparo busca revertir la decisión de unificar las acusaciones que hacen posible que el presunto fraude asociado a la Fundación En Ti se aborde en un solo juicio oral, luego de que la Corte Suprema separara ambas aristas del caso.

El abogado Juan Carlos Manríquez explicó que el objetivo es que los cargos que enfrenta Camila Polizzi sean revisados en dos juicios distintos.

“Nosotros esperamos que sea acogido y, si no es así, vamos a apelar a la Corte Suprema para restablecer la legalidad”, señaló.

Posible suspensión de juicio oral

Distintos intervinientes del caso estiman que la preparación del juicio oral podría aplazarse.

Esto sucedería a causa de las acciones judiciales impulsadas por la defensa o debido a eventuales solicitudes que se presenten en la audiencia fijada para el próximo lunes.

Otra acción ante el Tribunal Constitucional

Además del recurso presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción, la defensa de Polizzi ingresó otra acción ante el Tribunal Constitucional.

Esa gestión también podría influir en el avance de la preparación del juicio oral relacionado con la Fundación En Ti, la primera de las aristas del caso Convenios formalizadas en noviembre de 2023.