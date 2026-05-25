"Impresionante lo feliz que me hacen": El especial saludo de cumpleaños de Anita Alvarado a Angie y Xephora

25 may. 2026 - 22:01 hrs.

Anita Alvarado vivió una jornada cargada de emoción en sus redes sociales. La conocida figura del espectáculo nacional dedicó en su cuenta oficial de Instagram un profundo y sentido mensaje a dos de sus hijas más conocidas, Angie y Xephora, que celebran su cumpleaños el mismo día. Sin embargo, la primera cumple 36 años, mientras que la segunda, 24.

Debido a la importante diferencia horaria, la dedicatoria llegó de forma anticipada para Chile. "Mis hijas Xephora y Angie, hoy es el día de su cumpleaños. En realidad es el 25 de mayo, pero en Australia ya es 25", explicó Alvarado al inicio de su publicación, evidenciando la distancia geográfica que la separa de las jóvenes, quienes están radicadas en el país oceánico.

"Me alegra que sean buenas madres"

El mensaje continuó con una serie de bendiciones y palabras de profunda admiración hacia el presente que viven ambas. Tanto Angie como Xephora han formado sus propias familias al otro lado del mundo, un rol que su madre no dejó pasar en el día de sus cumpleaños.

"Quiero desearles muchas bendiciones, que Dios las proteja y las cuide. Quiero decirles que las amo con todo mi corazón. Sé que están bien y me alegra que sean buenas madres, excelentes hijas y respetuosas", expresó emocionada.

Fiel a sus fuertes convicciones espirituales, la denominada "Geisha chilena" también destacó el lado religioso que comparten sus hijas como un pilar fundamental en sus vidas.

"Por sobre todas las cosas, me enorgullece que amen a Dios, porque teniendo a Dios de su lado, nada falta y nada falla. Feliz cumpleaños, impresionante lo feliz que me hacen", concluyó en el posteo, que rápidamente se llenó de me gusta y felicitaciones de sus seguidores.

Además, las festejadas respondieron en los comentarios de la publicación. Primero lo hizo Xephora: "La amo, mamita hermosa". Luego llegó la respuesta de Angie, quien escribió: "Gracias, mami linda. La amo".

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