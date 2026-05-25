Estados Unidos lanza ataques contra el sur de Irán: Alegan defensa propia

25 may. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Ejército de Estados Unidos lanzó este lunes ataques a los que denominan "en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán.

Esto ocurre en vigencia del alto al fuego pactado por Teherán y Washington el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

¿Qué dijo el Ejército estadounidense?

El portavoz del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), capitán Tim Hawkins, en declaraciones facilitadas a Europa Press se refirió a los ataques como "en defensa propia" para "proteger" a las tropas estadounidenses "de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes".

"Entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas", indicó Hawkins.

El portavoz norteamericano aseguró que el Centocom "sigue defendiendo" a sus uniformados al tiempo que actúa "con moderación durante el alto el fuego en curso".