¿Dónde están los portaaviones de Estados Unidos hoy? Más de 20 buques cumplen aún el bloqueo a Irán

13 may. 2026 - 10:15 hrs.

Mientras la Armada de Estados Unidos cuenta con más de 20 buques de guerra desplegados aplicando un bloqueo en el estrecho de Ormuz, incluidos dos portaaviones, otras inmensas flotas navales realizan operaciones tácticas en diversas latitudes

En el caso de Irán, el Comando Central ha interceptado 61 buques comerciales vinculados al régimen y neutralizado cuatro enormes navíos por intentar evadir las restricciones marítimas durante este tenso cerco naval.

¿Cuál es la posición actual de los portaaviones de Estados Unidos?

Hoy, el bloqueo en Ormuz es reforzado por el USS Abraham Lincoln y el USS George H.W. Bush operando en el mar Arábigo. La cubierta de este último cuenta con capacidad para 25 cazas F/A-18E/F Super Hornet, dos aviones E-2D Hawkeye y tres helicópteros MH-60 Seahawk, lo que incrementa el apoyo aéreo, según The War Zone (TWZ).

Después de acumular 322 días de despliegue, el USS Gerald R. Ford cruzó el estrecho de Gibraltar para regresar a la base naval de Norfolk (Virginia). Aunque su retorno estaba previsto a ocurrir antes, recibió dos extensiones operativas para abarcar múltiples misiones en el mar Caribe y Medio Oriente.

Foto: U.S. Navy

Por su parte, el USS Nimitz está anclado en Río de Janeiro, Brasil, para concretar una parada de cinco días. La imponente nave recorre las costas de América del Sur antes de volver a Norfolk, aunque se extendió su vida útil hasta 2027 (su retiro original estaba pautado para este año).

Foto: U.S. Navy

Asimismo, tres buques ejecutan maniobras de entrenamiento naval. El USS Dwight D. Eisenhower navega en costa este tras completar un mantenimiento de 15 meses, mientras que el USS George Washington y el USS Theodore Roosevelt están en el océano Pacífico fortaleciendo sus capacidades de ataque.

A su vez, el poderoso grupo anfibio del buque de asalto USS Tripoli mantiene su posición en Medio Oriente, a donde el USS Boxer también llegará en unos días para aportar una fuerza de 5.000 infantes de marina y marineros de la 11ª Unidad Expedicionaria.

Todo sobre Estados Unidos