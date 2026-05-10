Ave Fénix del Aire: Estados Unidos resucita un legendario bombardero tras dos años en el cementerio de Arizona

10 may. 2026 - 12:49 hrs.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reactivó el bombardero estratégico B-1B Lancer 86-0115 en el Complejo de Logística Aérea en la Base Tinker (Oklahoma), desde donde partió recientemente para regresar al servicio activo bajo el nombre de Apocalypse II.

Este coloso del aire completó su exhaustivo proceso de restauración durante los últimos días de abril. Más de 200 técnicos trabajaron intensamente durante 24 meses para que saliera del hangar, para así cumplir con la regla del Congreso de mantener 45 unidades activas.

¿Por qué la Fuerza Aérea de Estados Unidos resucitó un B-1B Lancer?

El componente rescató esta unidad del cementerio de aviones de Arizona (Base Davis-Monthan) para sustituir al Lancer modelo 86-0126, que requería reparaciones más complejas. La fuerza afirmó que la regeneración de la unidad 86-0115 podía lograrse más rápido, bajo un costo y riesgo menor, de acuerdo a The War Zone (TWZ).

Esta máquina de guerra permaneció inactiva desde 2021 bajo la clasificación de almacenamiento Tipo 2000, una categoría de preservación y recuperación en caso de que otras sufran accidentes o pérdidas en combate. Hoy, los ingenieros instalaron más de 500 componentes nuevos para devolverle su letalidad táctica.

U.S. Air Force

Los pilotos del 10º Escuadrón de Pruebas de Vuelo validaron todos los sistemas internos en intensos vuelos sobre Oklahoma, con el avión sin pintura (metal desnudo). Los técnicos pintaron toda la superficie exterior a mediados de abril para declarar la nave completamente apta para las exigentes misiones de la flota.

Esta misma estrategia de recuperación también fue aplicada en otros casos: en el B-1B Lancelot durante 2024, para reemplazar rápidamente un avión destruido por incendio de motor; en el B-52 Wise Guy durante 2019 y B-52 Ghost Rider en 2015.

Foto: U.S. Air Force

¿Por qué este avión es importante para los Estados Unidos?

El presupuesto del año fiscal 2027 otorgará a la Fuerza Aérea 342 millones de dólares entre 2027 y 2031 para invertirlos en modernización de flota, así el Pentágono buscará extender la vida útil de los B-1B activos hasta el 2037.

El rediseñado vehículo integrará armas de última generación, como el misil hipersónico AGM-183 ARRW. Los planificadores militares también planean añadir una versión mejorada del mismo y un proyectil balístico lanzado desde el aire (ALBM) para potenciar la fuerza destructiva de todos estos aviones de geometría variable.

La relevancia operativa de estas aeronaves quedó demostrada tras su participación en la operación Furia Épica en Irán. Hoy, esta unidad ya opera con normalidad desde la Base de la Fuerza Aérea Dyess (Texas), donde funge como buque insignia de la Séptima Ala de Bombardeo y porta las insignias de los Escuadrones de Bombardeo 9 y 28..

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