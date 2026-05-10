Nelson Acosta es internado de urgencia en una clínica de Rancagua

10 may. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del sábado se informó que el exdirector técnico de la Selección Chilena de Fútbol, Nelson Acosta, fue internado de urgencia en una clínica de la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins.

El corresponsal de Meganoticias en la zona, Daniel Bahamondes, reportó que Acosta ingresó a las 22:41 horas a la Clínica Isamédica de la capital regional. Su familia no se ha referido oficialmente a esta situación.

Delicado estado de salud de Nelson Acosta

Hace unos días, la salud del exentrenador de la Roja hizo noticia luego de que su hija, Silvana Acosta, acusara abandono judicial a través de sus redes sociales.

De acuerdo a su relato, la justicia designó un curador ad litem para resguardar los intereses de Nelson Acosta, quien padece un avanzado Alzheimer; sin embargo, esta persona no ha agilizado que los recursos propios del exDT puedan ser usados en su cuidado.

"En tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que mi papá pueda contar con lo que necesita para estar bien", contó Silvana al revelar que tuvo que pedir un crédito para financiar los cuidados médicos de su padre.

DT de la histórica selección de Francia 98

Nelson Acosta, de origen uruguayo, llegó a Chile el año 1977 como jugador del Everton; posteriormente tuvo pasos por O'Higgins, Fernández Vial y Lota Schwager.

Se nacionalizó chileno y se retiró en 1984, dando paso a una exitosa carrera como entrenador en equipos como Fernández Vial, O’Higgins, Unión Española o Cruz Azul.

Tras esto, saltó a "La Roja", donde logró la clasificación y recordada participación en el Mundial de Francia 98 y consiguió una histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Dentro de sus logros en el fútbol local destacan sus dos títulos con Cobreloa y una tercera corona de campeón con Everton. Su carrera terminó en Deportes Iquique el año 2015.

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