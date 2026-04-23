"Me quedo con lo que fue él, un niño bueno": El emotivo recuerdo del exentrenador de jugador Sub 15 de Huachipato fallecido

23 abr. 2026 - 10:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una profunda conmoción generó en el fútbol chileno la muerte de Fernando Quezada San Martín, capitán de la categoría Sub 15 de Huachipato, quien fue encontrado sin vida en la pensión del club en el sector de Las Higueras, en Talcahuano.

El club informó el fallecimiento a las 11:58 horas del martes 21 de abril, generando impacto en el entorno del joven futbolista. Sin embargo, uno de los testimonios que más ha conmovido es el de su exentrenador, Jorge Sanhueza Poblente, quien lo dirigió en sus primeros años de formación.

Destacó desde el primer día que llegó

Sanhueza conoció a Fernando en las divisiones infantiles de Unión La Española de Chillán, cuando ambos coincidieron en la categoría Sub 12. En ese entonces, el joven llegó desde Bulnes junto a su padre, iniciando un proceso marcado por el esfuerzo familiar.

"Me hice cargo de la Sub 12 el mismo año en que Fernandito llegó al club, con su papá, Fernando, que lo trajo desde Bulnes. Viajaban harto para poder entrenar. A veces lo traía el papá, otras veces el abuelo o un tío", recordó a LUN.

En esa etapa, el equipo logró consagrarse campeón invicto del torneo 2022, instancia en la que Quezada San Martín también asumió un rol de liderazgo como capitán.

Pero más allá de sus condiciones futbolísticas, el entrenador enfatizó sus cualidades personales: "Lo primero que uno veía en él era la forma de ser: educado, caballero, respetuoso y humilde. Eso no siempre se encuentra en niños chicos. Venía de una familia de esfuerzo, con valores muy claros y eso se notaba".

“Era un jugadorazo”

El exentrenador también destacó las habilidades deportivas del joven, a quien calificó sin dudas como un talento sobresaliente.

"Cuando llegó me dijo que jugaba en cualquier puesto del medio hacia arriba. Y así fue. Tenía velocidad, técnica, no se achicaba con nadie. Si venía un niño más grande, le ponía el cuerpo igual. Tenía fuerza, garra, corazón. Fernando estaba entre los destacados".

Según relató, se trataba de un jugador completo, con personalidad dentro de la cancha y una actitud competitiva poco común para su edad.

“Un golpe fuerte que no se entiende”

El impacto de la noticia fue profundo para Sanhueza, quien recordó con emoción el momento en que se enteró del fallecimiento.

Además de destacar que el joven se llevaba bien con todos y que no tenía problemas con otras personas, señaló que solía hablar de su familia y asumir con responsabilidad sus compromisos dentro y fuera de la cancha.

"Cuando me dieron la noticia fue muy duro. Me llamaron temprano en la mañana y fue un golpe fuerte. Uno tiene hijo, tiene nietos, y ver partir a un niño así, tan joven, no se entiende. Pero yo me quedo con lo que fue él: un niño bueno, respetuoso, querido por todos, y con un talento enorme. De esos que dejan huella".