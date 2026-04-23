Francisca "Pancha" Merino arremete una vez más contra su exprometido, Andrea Marocchino: "El italiano flojo..."

23 abr. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

El quiebre entre la actriz Francisca "Pancha" Merino y el empresario Andrea Marocchino fue uno de los temas más comentados de la farándula nacional. Recientemente, Merino se volvió a referir a la actual pareja del italiano, demostrando que su separación aún genera repercusiones.

Durante su participación en el programa Noche de Suerte de TV+, la comunicadora expuso que le habrían llegado rumores respecto a la posible incorporación de Andrea a un nuevo proyecto televisivo y que al parecer ingresaría junto a su pareja.

La actriz no ocultó el malestar que aún le genera el término de su compromiso, reconociendo abiertamente que se siente afectada por lo sucedido. Hace varias semanas aclaró que el quiebre se produjo por una infidelidad y recientemente aseguró que no solo la afectó a ella, sino también a sus hijos.

En su intervención, la panelista arremetió una vez más contra su exprometido, calificándolo de flojo, argumentando que un formato como el reality es ideal para él debido a su falta de disposición para el trabajo convencional.

Además, dirigió comentarios hacia la supuesta acompañante de Marocchino, mencionando de forma irónica su edad.

¿Qué dijo Pancha Merino sobre su expareja Andrea Marocchino?

"Me dijeron hace tiempo, como rumor, que el italiano flojo —como es malo para la pega como él solo—, entraría al reality con la promotora de 42 años de la caja de compensación o de la Fundación Las Rosas a estas alturas, está tan vieja...”, expresó Merino.

Seguido de este comentario, argumentó que su calificativo (flojo), se debe a que a un reality se entra a "flojear, porque la verdad, ¿en un reality qué haces? Nada po", agregó.

Asimismo, respondió a quienes la acusan de estar "picada" y dijo que "sí. Me da mucha rabia que me hayan sido infiel seis meses sin que yo me diera cuenta, porque yo nunca he sido infiel y me dolió que una mujer se preste para ser amante de una persona que tiene pareja", cerró.

Francisca "Pancha"Merino en Noche de Suerte TV+

¿Pancha Merino ya tiene nuevo amor?

Después de asegurar que no ve ningún reality, su compañero de panel Andrés Baile le preguntó si en este caso vería el programa y la actriz aseguró tajantemente que no lo vería, para luego revelar detalles sobre su actual vida sentimental.

"Tú no sabes cómo está mi vida. Créeme que le doy gracias al cielo y a la Virgen María, porque estoy disfrutando de unos 'colágenos' que… Uff", anunció, causando sorpresa en el panel, quienes hicieron varias preguntas en las que Merino no quiso ahondar.

Francisca "Pancha"Merino en Noche de Suerte TV+

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