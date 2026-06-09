Derrumbe tras gran incendio en casona de Santiago Centro: Denuncian que hay una persona extraviada

09 jun. 2026 - 07:18 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de gran magnitud está afectando durante la mañana de este martes a una antigua construcción ubicada en la intersección de Libertad con Agustinas, en pleno barrio Yungay de Santiago, emergencia que obligó a desplegar un amplio operativo de Bomberos y provocó el derrumbe de parte de la estructura.

Debido a la magnitud del siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó una tercera alarma de incendio, movilizando a cerca de 15 compañías para combatir las llamas y evitar su propagación hacia inmuebles cercanos.

Buscan a vecino que no habría logrado salir del inmueble

Uno de los momentos más complejos de la emergencia ocurrió cuando la estructura principal, de tres pisos, colapsó hacia la calle Libertad, cubriendo gran parte de la calzada con escombros.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, explicó que el derrumbe bloqueó los accesos de viviendas ubicadas frente al inmueble incendiado, por lo que varios vecinos debieron ser rescatados por equipos de emergencia.

Con el paso de las horas, Bomberos confirmó que esas personas ya fueron evacuadas. Sin embargo, surgió una nueva preocupación luego de que vecinos reportaran la desaparición de un hombre de aproximadamente 30 años que residiría en una de las piezas arrendadas en el inmueble afectado.

"Los vecinos informan de que echan de menos a una persona, que no salió de la estructura y que creen que pudiese haber quedado en su interior", señaló Slako.

Dos personas resultaron lesionadas

Bomberos informó además que dos residentes de la propiedad afectada lograron escapar antes del colapso de la estructura.

Ambos sufrieron quemaduras de segundo grado y fueron trasladados a un centro asistencial. Hasta el momento no se han reportado bomberos lesionados.

Suspenden clases en colegio colindante

La emergencia también afectó al colegio María Luisa Villalón, ubicado junto al inmueble siniestrado. Ante el riesgo de propagación del fuego, el establecimiento suspendió sus clases para este martes, mientras Bomberos concentraba parte de sus esfuerzos en evitar que las llamas alcanzaran las dependencias educacionales.

Slako indicó que uno de los principales objetivos del operativo era precisamente impedir que el incendio se extendiera hacia el colegio y otras propiedades colindantes.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, indicó que el establecimiento cuenta con sectores más modernos que han funcionado como cortafuegos, lo que ha permitido evitar que las llamas se propaguen hacia el recinto educacional.

Autoridades advierten riesgo de un nuevo derrumbe

Desbordes informó que existe preocupación por el estado de una estructura contigua al inmueble siniestrado, ya que presenta grietas visibles y podría registrar un nuevo colapso.

"Hay una fachada contigua que está a punto de derrumbarse también", señaló la autoridad, agregando que la calle Libertad podría permanecer cerrada durante gran parte del día mientras continúan las labores de emergencia y posterior retiro de escombros.

Desbordes señaló además que, según los antecedentes preliminares recopilados por equipos municipales, el inmueble habría sido utilizado para el arriendo y subarriendo de habitaciones, situación que deberá ser investigada una vez concluida la emergencia.