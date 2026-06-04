Incendio afecta a cité en Recoleta: Bomberos responde con 13 compañías en el lugar

04 jun. 2026 - 20:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento incendio afecta durante la noche de este jueves a un cité ubicado en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, lo que motivó un amplio despliegue de equipos de emergencia en el sector.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el siniestro se registra en un inmueble emplazado entre Avenida Recoleta y calle La Unión, donde voluntarios trabajan intensamente para controlar el avance de las llamas.

Debido a la magnitud de la emergencia, Bomberos declaró una segunda alarma de incendio, movilizando voluntarios y máquinas de 13 compañías hasta el lugar.

? AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 13 Compañías ante 2ª Alarma de #Incendio, que afecta un cité en Av. Recoleta y La Unión, en la comuna de #Recoleta.@Comandantecbs @munirecoleta pic.twitter.com/mDe1kdGTO0 — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) June 5, 2026

Emergencia genera restricciones de tránsito

Producto del procedimiento, las autoridades implementaron medidas de tránsito en el sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Desde Transporte Informa señalaron que existe una "restricción de pistas en Av. Recoleta con Unión, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural que afecta a un cité".

Ahora (19:56) restricción de pistas en Av. Recoleta con Unión, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural que afecta a un cité. Equipos de emergencia concurren al lugar. Prefiera alternativas #Recoleta pic.twitter.com/XMJGhTMgNG — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 4, 2026

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre la cantidad de viviendas afectadas por el incendio. Las labores de control continúan en desarrollo.