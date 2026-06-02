Hasta 8 horas sin servicio: 7 comunas de la RM que tendrán cortes de luz este martes
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó esta noche que un total de 7 comunas de la Región Metropolitana tendrá cortes de suministro eléctrico el martes 2 de junio, lo que forma parte de los trabajos programados que ejecuta la compañía.
En algunas comunas se registrarán cortes en más de un sector y estos podrían extenderse hasta por 8 horas. A raíz de esto, la recomendación es mantenerse informado en los canales digitales de Enel (haz clic aquí).
¿Qué comunas son afectadas y cuánto durará el corte en cada una?
Según lo que señaló la empresa, las comunas afectadas hoy son San Miguel, Macul, La Reina, Recoleta, Quinta Normal, Ñuñoa y Santiago. Además, Macul registra dos interrupciones programadas en distintos sectores de la comuna.Ir a la siguiente nota
A continuación, revisa el detalle de la interrupción del servicio:
San Miguel (10:00 a 18:00 horas)
Macul (11:30 a 13:30 horas)
Macul (11:00 a 17:00 horas)
La Reina (10:00 a 17:00 horas)
Recoleta (11:30 a 17:30 horas)
Quinta Normal (09:30 a 12:30 horas)
Ñuñoa (09:00 a 15:00 horas)
Santiago (10:00 a 16:00 horas)
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