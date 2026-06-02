Inspirada en la vaquera "Jessie": Taylor Swift se une a Pixar y lanzará canción para Toy Story 5

02 jun. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras semanas de intensas especulaciones y pistas ocultas en redes sociales, el misterio finalmente llegó a su fin. Pixar confirmó oficialmente que Taylor Swift formará parte del universo de Toy Story 5, una de las películas animadas más esperadas de este 2026. La estrella estadounidense tendrá un rol clave en la música de la cinta.

La canción original se titula "I Knew It, I Knew You" y su lanzamiento global está programado para este viernes 5 de junio en todas las plataformas digitales. El tema marca, además, un hito clave para la artista, ya que significará su regreso al género country al estar inspirado directamente en "Jessie", la querida vaquera de la saga.

A través de sus redes, la propia Swift detalló la trastienda de la colaboración y la emoción de sumarse a una franquicia que la acompaña desde su infancia. "Siempre soñé con escribir para estos personajes que he adorado desde que tenía cinco años y vi la primera película", reconoció la cantante. Asimismo, la intérprete reveló que compuso el tema de forma inmediata tras asistir a una proyección de las primeras etapas de producción del filme.

Las pistas que alertaron a los fanáticos

Sin embargo, el anuncio no tomó por sorpresa a todo el mundo. El masivo grupo de fanáticos de la artista, los "Swifties", ya venía siguiendo el rastro de la colaboración. Esto debido a que, durante los últimos días de mayo, diversas ciudades de Estados Unidos y México amanecieron con vallas publicitarias que mostraban las letras "TS", un acrónimo que calzaba perfecto tanto con el nombre de la estrella como con el título de la película. Por otra parte, la compañía alimentó los rumores durante el fin de semana con guiños en sus redes.

Ediciones exclusivas para coleccionistas

En paralelo, la página web de la artista habilitó de manera exclusiva, y por un tiempo limitado de 48 horas, la preventa de tres versiones físicas de la canción: el sencillo original, una versión acústica y otra en piano.

Cabe recordar que otra gran artista que tendrá su participación en la película será Bad Bunny; el puertorriqueño interpretará a "Pizza con anteojos".

Toy Story 5 tiene fijado su estreno definitivo en las salas de cine para el próximo 18 de junio.