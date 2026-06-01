"He peleado con Dios:" El desahogo de Nicole Pérez en redes tras revelar complicado diagnóstico de su hijo menor

01 jun. 2026 - 08:37 hrs.

Nicole Pérez nunca imaginó que sus dos hijos compartirían un diagnóstico que cambiaría sus vidas para siempre. Su hijo menor, Andrés, padece diabetes tipo 1, lo que dejó a la familia conmocionada, especialmente porque su hija mayor, Isidora, ha enfrentado la misma enfermedad por años.

Lo anterior llevó a que la figura del espectáculo se desahogara en sus redes sociales, instancia en la que aprovechó para derribar mitos sobre esta condición autoinmune.

La confesión de Nicole Pérez

"Jamás pensamos como familia que otro de mis hijos iba a tener diabetes tipo 1 también", confesó Pérez con evidente asombro y tristeza.

Sin embargo, la experiencia previa con su hija mayor fue clave en este nuevo proceso. Gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de los años, Nicole pudo identificar con rapidez los síntomas de alerta en el adolescente, lo que permitió buscar atención médica oportuna y avanzar de manera acelerada en la confirmación del diagnóstico.

Consciente de la desinformación que rodea a este padecimiento, la figura televisiva aprovechó sus plataformas digitales para educar a su audiencia y derribar ciertos mitos urbanos. Nicole enfatizó que la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune y que su aparición "no es por la alimentación, no es por falta de ejercicio ni nada de lo que a veces muchas personas piensan por falta de información".

El estado de salud de su hija

Asimismo, abrió su corazón respecto a lo complejo que ha sido el camino con Isidora, quien hoy tiene 20 años y lleva un lustro batallando contra la enfermedad.

En esta línea, reveló que su hija no solo debe lidiar con la condición médica, sino también con la diabulimia, un delicado trastorno de la conducta alimentaria que consiste en la omisión deliberada de la insulina con el fin de perder peso. "Al no inyectarse insulina, su cuerpo empieza a buscar energía de la grasa y los músculos empiezan a adelgazar", explicó, detallando que actualmente la joven se encuentra bajo el cuidado de un equipo médico especializado.

Nicole Pérez / Instagram

La angustia de Nicole Pérez

Frente a la presión de tener a dos hijos enfrentando una enfermedad crónica, Nicole Pérez no ocultó el desgaste y la vulnerabilidad que siente como madre. En un sincero desahogo, admitió haber experimentado profundos momentos de angustia, llanto y frustración en los últimos días.

"He peleado con Dios, le he dicho por qué... si he tenido angustia, si me ha dado pena, si he llorado, si he gritado, si he pataleado, es válido", sinceró.

No obstante, la comunicadora recalcó que su fe sigue siendo un pilar fundamental en este proceso, asegurando que se mantiene firme bajo la creencia de que existe un propósito detrás de estas pruebas y confiando en que "Dios tiene el control".

Todo sobre Famosos chilenos