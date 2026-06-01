Pareja fue baleada en su auto y llegaron por sus propios medios a la Posta: Investigan transacción de droga en La Legua

01 jun. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

Una pareja llegó hasta la exPosta Central, tras haber sido baleada durante la madrugada de este lunes en el sector de La Legua, en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

Según información policial, el hecho ocurrió cerca de las 04:00 de la mañana de este lunes.

¿Qué se sabe de la pareja que fue baleada?

De acuerdo con los primeros antecedentes, la pareja habría realizado una transacción de droga, momento en el que habría llegado un segundo vehículo desde donde se abrió fuego contra el hombre y la mujer.

Producto de la situación, uno de los ocupantes del vehículo atacado condujo por sus propios medios hasta la ex Posta Central e ingresaron al recinto.

Según el relato del periodista Fernando Fabres, el vehículo de la pareja tiene múltiples impactos de bala, al menos unos 12.

Respecto a la pareja, se informó que fue trasladada hasta la urgencia del recinto médico. Ambos tienen heridas graves, pero se encuentran fuera de riesgo vital.

La PDI se encuentra realizando las diligencias correspondientes, por lo que se espera que en las próximas horas se informe sobre el hecho.

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