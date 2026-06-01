Schalper anuncia "punto de inflexión" en seguridad: narcotráfico, crimen organizado y migración serán ejes de la Cuenta Pública

01 jun. 2026 - 10:26 hrs.

El diputado de RN, Diego Schalper, adelantó que el gobierno del presidente José Antonio Kast marcará un giro en materia de seguridad, describiendo lo que denominó un "punto de inflexión", en la previa de la Cuenta Pública 2026.

En entrevista con Mucho Gusto desde el Congreso Nacional, el parlamentario delineó tres líneas de trabajo que guiarán la política de seguridad de la nueva administración: el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, la seguridad pública y la política migratoria.

Schalper señaló que el narcotráfico y el crimen organizado serán tratados como asuntos de seguridad nacional, lo que implicaría incorporar de forma más activa el rol de las Fuerzas Armadas.

En materia de seguridad pública, el parlamentario anunció un planteamiento estructurado en distintas fases: prevención, control, juzgamiento y reinserción. Sin querer adelantar detalles que considera propios del Presidente, Schalper mencionó como ejemplo el robo de celulares, señalando que ese delito funciona como puerta de entrada para que narcotraficantes recluten menores de edad. "Todas esas cosas que pueden parecer menores marcan un énfasis distinto", afirmó.

Al ser consultado sobre si existirá algo novedoso y reconocible para la ciudadanía, el diputado habló de un "cambio de mano" que ya estarían notando las policías, y aseguró que el presidente Kast buscará que Carabineros y demás instituciones "se sientan completamente empoderadas en el uso de la fuerza para enfrentar a los delincuentes en favor de las víctimas".

Anuncio migratorio en camino

Schalper también anticipó un anuncio "muy importante" en materia migratoria, vinculándolo a las relaciones diplomáticas con Venezuela, aunque no entregó más detalles al respecto.

El diputado defendió además la Ley Naín-Retamal, que según explicó devolvió a Carabineros el marco legal para el uso de la fuerza, y rechazó las críticas que atribuyen los logros en seguridad exclusivamente a las policías, argumentando que el contexto político y legal que habilita su acción es también responsabilidad del gobierno.

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