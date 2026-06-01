Tren Santiago-Batuco: ¿Cuándo estará operativo?

01 jun. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto Tren Santiago-Batuco continúa avanzando con una serie de obras de infraestructura y sistemas de seguridad que acompañarán la futura operación del servicio ferroviario.

La iniciativa, que estaría lista dentro de los próximos 5 años, transportará a unos 35 millones de pasajeros al año y permitirá conectar Santiago y Batuco en 23 minutos, reduciendo en cerca de 1 hora los tiempos de viaje.

Para su puesta en marcha se contempla la adquisición de diez trenes eléctricos con cámaras de seguridad, aire acondicionado, accesibilidad universal y sistemas de información para pasajeros.

¿Cuándo estará listo?

Desde la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) Se informó que el servicio comenzaría a operar a fines de 2029 en un primer tramo entre Batuco y Quilicura.

En tanto, el recorrido completo de 26 kilómetros de extensión está proyectado para empezar en 2031.

Respecto al avance de las obras, las faenas civiles y ferroviarias del tramo entre el puente Mapocho y Batuco ya fueron adjudicadas por US$470 millones a un consorcio chino integrado por CRCC, CR22 y CRCEB.

¿Cómo será el Tren Santiago - Batuco?

Los trenes y estaciones del nuevo tramo contarán con cámaras de seguridad, comunicación radial entre los convoyes y el centro de control y un sistema automático de frenado.

Según la información entregada, la tecnología implementada también beneficiará a las comunidades cercanas mediante la instalación de una red de fibra óptica y conexión wifi en las estaciones.

Entre las medidas consideradas para la operación del tren se encuentra una vía completamente confinada mediante rejas perimetrales a ambos costados del trazado.

El proyecto también contempla cruces vehiculares superiores o inferiores, pasos peatonales a distinto nivel y vías exclusivas para pasajeros, separadas de los servicios de carga.

Además, durante este año se licitará el tramo subterráneo que conectará Mapocho con Quinta Normal, el que incluirá dos estaciones bajo superficie.

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