Manouchehri exige autocrítica a Kast en la Cuenta Pública: "Que corrija el rumbo y deje de gobernar para el 1% más rico"
- Por Meganoticias
El diputado de oposición Daniel Manouchehri (PS) fue contundente en su breve intervención con Meganoticias previo a la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast: el gobierno debe reconocer sus errores y cambiar de dirección.
"Lo que hemos visto es un rumbo que no es un buen rumbo para Chile", afirmó el parlamentario, quien apuntó al alza en el precio de los combustibles, la improvisación en materia de seguridad y la reforma tributaria —a la que denominó "la ley de los súper ricos"— como las principales señales de una administración desconectada de la mayoría de la ciudadanía.
"Esperamos una autocrítica del presidente y que corrija el rumbo para que se deje de gobernar para el 1% más rico y comencemos a pensar en el 99% de la población", cerró Manouchehri.
Leer más de
Notas relacionadas
- Desbordes, previo a la Cuenta Pública: "Espero que el gobierno se concentre en las 40 mil personas con orden de expulsión"
- Pavez, previo a la Cuenta Pública: "Vamos a mostrar que la mano cambió desde el 11 de marzo"
- Presidente Kast se toma la fotografía oficial junto a su gabinete antes de la Cuenta Pública