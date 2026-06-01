"Yo no he engañado a nadie": Exparticipante de "Amor Ciego 2" rompe el silencio tras ser vinculado a estafa hipotecaria

01 jun. 2026 - 12:46 hrs.

El mundo del espectáculo y los realities en Chile vuelven a remecerse, pero esta vez lejos de las luces de los estudios y muy cerca de los pasillos judiciales. José Luis Briceño, recordado participante de "Amor Ciego 2", se encuentra en el ojo del huracán tras ser vinculado públicamente a una millonaria demanda por el delito de estafa inmobiliaria y crediticia.

La controversia estalló luego de que un reportaje de MegaInvestiga (pincha aquí) expusiera el 'modus operandi' de Wolv Inmobiliaria, una empresa que prometía asesorías especializadas y gestiones financieras para que personas de clase media pudieran comprar su vivienda a través de créditos hipotecarios.

Según las denuncias de los afectados, la firma habría recibido altas sumas de dinero por conceptos de enganches y supuestas gestiones que finalmente nunca se concretaron, lo que se transformó en un masivo engaño habitacional.

Las denuncias contra ex "Amor Ciego 2"

El nombre de la exfigura televisiva cobró fuerza de inmediato en el caso, debido a que durante el período en que ocurrieron los presuntos ilícitos, Briceño no solo era ejecutivo del negocio, sino que también actuaba como el rostro visible de la marca.

En concreto, protagonizó cientos de contenidos publicitarios, tales como reels de Instagram y videos promocionales en redes sociales, invitando directamente al público a confiar en los servicios de la inmobiliaria.

José Luis Briceño en la actualidad

La defensa de Briceño

Ante la gravedad de las acusaciones y las masivas críticas mediáticas, José Luis Briceño decidió alzar la voz para aclarar tajantemente su participación en la empresa, desmarcándose por completo de cualquier maniobra fraudulenta.

"Fui contratado por esta empresa como ejecutivo para gestionar financiamiento hipotecario", explicó Briceño, aclarando además que comenzó a trabajar en Wolv y luego fue derivado a Developer (empresa hermana del conglomerado), donde cumplió exactamente la misma función a cambio de un sueldo base más comisiones.

El exactor fue enfático en señalar que sus labores estaban severamente limitadas dentro de la cadena de atención y que él jamás tuvo control sobre los fondos financieros ni las decisiones macro de la firma.

"Yo no soy dueño de la empresa, yo no he estafado a nadie, yo no he engañado a nadie. Siempre estuve gestionando financiamiento y nosotros llegábamos hasta ahí. Después de que los clientes firmaban el contrato, eso pasaba directamente al área de ventas con otra gente", relató el aludido en su defensa.

¿Quién está detrás de la cuestionada inmobiliaria?

A pesar del impacto público provocado por la imagen de Briceño, los informes legales y periodísticos apuntan a que las responsabilidades administrativas recaen en sus superiores.

Si bien el exparticipante de telerrealidad era el anzuelo publicitario en las plataformas digitales, el verdadero director del entramado de empresas detrás de la presunta estafa es un hombre identificado como Maximiliano Pacheco Valdés.

Por su parte, Briceño —quien confirmó que ya no trabaja para la empresa— concluyó deseando que el conflicto judicial se resuelva lo antes posible: "Yo espero que todo esto se aclare, que la empresa pueda solucionar los problemas. Entiendo que ya hay varios abogados viendo la solución".

Mientras tanto, los clientes afectados continúan unificados bajo acciones legales con la esperanza de recuperar los ahorros de toda una vida.

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