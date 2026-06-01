Hija de Francisca Imboden anuncia acciones legales por acoso virtual: "El anonimato no puede transformarse en impunidad"

01 jun. 2026 - 11:12 hrs.

Trinidad Garcés Imboden, hija de la actriz Francisca Imboden, contó en redes sociales que inició acciones legales para identificar y perseguir a los responsables del constante acoso virtual que ha sufrido por casi tres años.

La diseñadora de vestuario, que actualmente reside en España, compartió un video en Instagram donde explicó que decidió judicializar el caso luego de enfrentar durante años insultos, mensajes ofensivos y hostigamiento provenientes de cuentas falsas.

El origen de la denuncia

La pesadilla para Trinidad comenzó en 2023, después de que se viralizara un video en el que aparecía besándose con el animador Jean-Philippe Cretton, quien hasta hace poco había tenido una relación con Pamela Díaz.

"Mucha gente lo vio como farándula, copucheo, chisme, cahuín o simplemente el clásico hate de las redes sociales. Sin embargo, para mí terminó convirtiéndose en años de hostigamiento constante a partir de un contexto inventado para la pantalla", reveló.

La joven de 32 años aseguró que al principio recibió comentarios ofensivos relacionados con su apariencia física. "La cosa empezó con insultos, mensajes desagradables, comentarios súper agresivos. Lo típico, que soy fea, gorda, que no le llego ni a los talones a x mujer, que tengo cara de hombre, que soy trans", afirmó.

Aunque inicialmente pensó que los ataques disminuirían con el paso del tiempo, ocurrió lo contrario. "Comenzó una persecución sistemática y maliciosa hacia mi persona… se crearon perfiles falsos prácticamente con el mismo nombre de usuario cada semana. Ya llevo unas 130 cuentas bloqueadas. Ya basta. Estoy aburrida, cansada", sinceró.

"Le escribían a mi mamá y a mis amigas"

Después de un tiempo, los ataques dejaron de dirigirse exclusivamente a ella y comenzaron a involucrar a personas cercanas.

"Empezó la seguidilla de las cuentas falsas, una tras otra, todos los días con mensajes idénticos, súper obsesivo, violento, y que ya no solamente me estaban mandando los mensajes a mí, sino que le escribían y le siguen escribiendo a mi mamá, a mi entorno familiar, laboral, a mis amigas, todo el círculo social", denunció.

"Yo he podido avanzar gracias a terapia y medicación porque me afectó el sentirme vigilada, pero mi mamá lo pasa pésimo con esta situación… afecta mucho, y pienso que yo no soy famosa… simplemente tenía una pequeña comunidad virtual. Por lo mismo también me aislé", añadió.

"No voy a aguantar que estén hablando tanta basura de mí"

Luego de tres años de acoso, la hija de Francisca Imboden aseguró que no va a tolerar más este tipo de ataques y decidió llevar el caso a la justicia. "Quien esté detrás de esos comentarios es una persona enferma y esto no se puede quedar así. No voy a aguantar que estén hablando tanta basura de mí", afirmó.

"Lo único que me va a dar la sensación de justicia es saber quién o quiénes son estas personas, y hacer la denuncia correspondiente con nombres y apellidos. Ponerle cara a esta amargura más que cualquier compensación", cerró.

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